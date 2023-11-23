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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма поставил сверху с навеса Зака Коллинза

Виктор Вембаньяма поставил сверху с навеса Зака Коллинза

«Клипперс» в гостях справились с «Сан-Антонио», продлив серию поражений техасцев до 10 матчей, – 109:102.

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