Песков: Путин был и остаётся открытым к диалогу на тему Украины

Президент России Владимир Путин был и остаётся открытым к диалогу на тему Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя готовность канцлера Германии Олафа Шольца вести разговор по этому поводу.
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