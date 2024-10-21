Житель села Грузское Белгородской области получил ранения в результате атаки беспилотника

Врачи оказывают ему всю необходимую помощь Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника украинской армии на село Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
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