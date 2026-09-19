Памфилова сообщила об «очень мощной диверсии» для попытки срыва выборов

Центризбирком расценил повреждение магистральных линий связи на Дальнем Востоке как «целенаправленные диверсии» и попытку сорвать голосование.
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