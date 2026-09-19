Страна и люди
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Страна и люди

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Памфилова сообщила об «очень мощной диверсии» для попытки срыва выборов

Памфилова сообщила об «очень мощной диверсии» для попытки срыва выборов

Центризбирком расценил повреждение магистральных линий связи на Дальнем Востоке как «целенаправленные диверсии» и попытку сорвать голосование.

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