Медведев пообещал «очень красную» кнопку всем, кто не понимает слов

ЛК

Любовь Кузьмина

То что говорит товарищ Медведев, абсолютно неверно! Им правителям России надо усвоить одну психологическую особенность западных политиков. Не трудно понять их в том, что если на самом деле российские руководители не решаются ответить на их наглые выходки, то конечно эти политики воспринимают это бездействие со стороны России, как абсолютное безволие. Соответственно эти западные политики ощущают себя могучими и непобедимыми в свой подлой душе.Привожу простой пример, допустим к Вам подходят бандиты на улице или в подворотне и предлагают вывернуть карманы угрожая ножом. Но они не знают, что Вы во первых специалист по боевым схваткам, а во вторых у Вас есть наградной пистолет.Но Вы человек порядочный и не желаете никому зла. Вы этим бандитам начинаете говорить, зачем мол не надо, я владею способами боевой борьбы и у меня в кармане пистолет, но я не хочу никому причинять зла.Скорее всего для начала Вы получите удар по сопатке, а затем и по башке. На этом все дело закончится и Вы будете счастливы, если вообще останетесь живы.То есть вывод не простой, а очень простой. У Вас есть возможность дать отпор вовремя без уговоров, но Вы этим не воспользовались. В отношениях между враждебными государствами,которые провозгласили Россию своим врагом и объявили об этом на весь мир с целью уничтожения, также нельзя очень затягивать с ответом и не обязательно этим ответом должен быть ядерный удар. Таких возможностей для нормального ответа, у российского руководства было множество. Но не на одну наглую выходку, западных политиков адекватного ответа не было. Очень долго возились с этим натовскими беспилотниками, которые годами летали над Черным морем и нарушали наши границы и наконец что то совершили. Но уж как радовались, что все таки решились на что-то. И это ядерная держава, одним словом назвать это язык не поворачивается. Или заход в наши воды английского корвета, возле Крыма? Когда наши стратегические бомбардировщики подлетают к берегам Аляски, то амеры даже на перехват не поднимают свои истребители. Почему? Да просто потому, что знают ничего им не будет плохого.Они хорошо изучили психологию нашего руководства и поэтому постоянно поднимают градус этого конфликта на Украине, все выше по лестнице экскалации. Сначала начинали с поставок медаптечек и касок, а теперь дошли до ракет от 300 км и более.Кто в этом виноват? Ну уж конечно не западные деятели, так как все их действия были предсказуемы заранее.Нельзя бандитов уговаривать, иначе можно получить дубиной по башке и получится ли потом взывать к мировому сообществу или выражать озабоченность?