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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мужские полуфиналы Уимблдона: расписание матчей 10 июля

Мужские полуфиналы Уимблдона: расписание матчей 10 июля

Сегодня на Уимблдоне пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с 24-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем, а третья ракетка мира Александр Зверев встретится с 114-м номером мирового рейтинга Артуром Фери.

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