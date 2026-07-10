Мужские полуфиналы Уимблдона: расписание матчей 10 июля

Сегодня на Уимблдоне пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с 24-кратным чемпионом турниров Большого шлема Новаком Джоковичем, а третья ракетка мира Александр Зверев встретится с 114-м номером мирового рейтинга Артуром Фери.