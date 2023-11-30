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Начальник следствия МВД арестован в Ленобласти по подозрению во взятке

Начальник следствия МВД арестован в Ленобласти по подозрению во взятке

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга распространила сообщение, в котором говорится о задержании начальника следственного отдела Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова .

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