Начальник следствия МВД арестован в Ленобласти по подозрению во взятке

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга распространила сообщение, в котором говорится о задержании начальника следственного отдела Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии