Лучшие Анекдоты из Питера за 02.01.2025

***** Жизненный путь лентяя - это и не путь, а так, легкие колебания возле дивана. ***** В отличие от других праздников, Новый год зачастую бывает не только наступающим, но и долго, неохотно, пядь за пядью, с арьергардными боями, отступающим.
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