Анекдоты и Шутк...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анекдоты и Шутки из Питера

37 подписчиков

Свежие комментарии

Лучшие Анекдоты из Питера за 02.01.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 02.01.2025

***** Жизненный путь лентяя - это и не путь, а так, легкие колебания возле дивана. ***** В отличие от других праздников, Новый год зачастую бывает не только наступающим, но и долго, неохотно, пядь за пядью, с арьергардными боями, отступающим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх