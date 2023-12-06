Игорь Мартынов - поисковикам: «У вас огромная социальная миссия - установить имена павших»

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и руководитель фракции «Единая Россия» Олег Петелин встретились с участниками поискового отряда «Волга» Енотаевского филиала Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.
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