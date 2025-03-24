«Мерседес» завоевал 300 подиумов в «Ф-1», на счету Хэмилтона – больше половины

Джордж Расселл стал третьим по итогам Гран-при Китая и завоевал 300-й подиум в истории «Мерседеса». Немецкая команда – четвертая по данному показателю в «Формуле-1», выше лишь «Феррари» (829), «Макларен» (527) и «Уильямс» (313).
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