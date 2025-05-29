Песков: РФ ожидает ответа Украины по переговорам в Стамбуле

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться ответа украинской стороны на предложение о проведении второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле.
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