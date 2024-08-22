Утреннее ДТП с участием автобуса и грузовика парализовало движение на самой загруженной трассе Сочи

Утреннее ДТП с участием автобуса и грузовика парализовало движение на самой загруженной трассе СочиУтренняя авария автобуса и грузовика в Сочи практически парализовала движение по трассе в сторону Адлера.
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