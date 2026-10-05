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Царьград

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Силуанов объявил об индексации пенсий в России дважды в 2027 году

Силуанов объявил об индексации пенсий в России дважды в 2027 году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах на два увеличения пенсий в России в 2027 году — 1 февраля на 6,8% и 1 апреля на 3,3%.

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