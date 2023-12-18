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Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве

Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве

Российские ученые применили технологии машинного обучения на основе статистических данных, чтобы предсказывать эффекты «островов тепла» — факторов, которые определяют разницу температур в городе и пригороде.

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