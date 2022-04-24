ЦСКА на спаде, а впереди игра с «Динамо». Выберите своего фаворита, на кону – джекпот 450 млн рублей от «Лиги Ставок»!

ЦСКА принимает «Динамо» в 26-м туре РПЛ. У армейцев сейчас черная полоса – вылет из Кубка и уже четыре матча нет побед, а вот «Динамо» не проигрывает с 6 марта.
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