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Сайт города Караганды

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Театр кукол «Буратино» из Караганды выступил на международном фестивале в Кургане

Театр кукол «Буратино» из Караганды выступил на международном фестивале в Кургане

Театр-студия кукол «Буратино» Карагандинского академического театра музыкальной комедии принял участие в V Международном фестивале «Мечта о полёте.

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