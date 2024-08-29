Жителям Югры грозит до 6 лет колонии за незаконное подключение к нефтепроводу

В Нижневартовском районе группе местных жителей грозят сроки. Подельники незаконно подключились к нефтепроводу, надеясь таким способом организовать для себя дополнительный доход, сообщило региональное управление ФСБ.
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