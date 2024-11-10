"Бежим, все живы": Над головой белгородского губернатора пролетел дрон ВСУ. По дому бьют второй день подряд

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Шебекино, чтобы проконтролировать восстановительные работы после вчерашней атаки.

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