smi.today

4 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Градобоев
    Я не понял, а что они делали с 2014 года? Работали на Украину?Сотрудники УМВД п...
  • DIMA CHEPA
    Без смертной казни, в стране порядка не будет!!!В Белоруссии во в...
  • Елена Дерзян
    Работайте братья 🇷🇺Грядет большой бо...

21 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

21 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

21 февраля – 52 день года, до Нового года осталось 313 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 14 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх