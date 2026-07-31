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The Eurasia Daily news agency

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Alliance against Iran, alarm in Lublin, Fedorova — to Bandera: morning coffee with EADaily

Alliance against Iran, alarm in Lublin, Fedorova — to Bandera: morning coffee with EADaily

Since military operations on Ukraine is now, as it were, not in the priority of the world's media — Russia is smashing ports, factories, warehouses, and troops are moving forward, without even giving a reason to talk about any victories of the 404 country — all attention is focused on the Middle East.

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