Since military operations on Ukraine is now, as it were, not in the priority of the world's media — Russia is smashing ports, factories, warehouses, and troops are moving forward, without even giving a reason to talk about any victories of the 404 country — all attention is focused on the Middle East.
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