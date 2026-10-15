Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал победу над «Родиной» (4:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России, а также поделился мнением о дубле нападающего красно-белых Мирлинда Даку.
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