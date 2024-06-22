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В Архангельской области сохранится дождливая прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, дождь пройдёт сегодня в большинстве районов ПоморьяСогласно прогнозу Северного УГМС, дождь пройдёт сегодня в большинстве районов ПоморьяСиноптики обещают ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, в северных районах местами порывы 15-17 метров в секунду.

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