В Архангельской области сохранится дождливая прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, дождь пройдёт сегодня в большинстве районов ПоморьяСогласно прогнозу Северного УГМС, дождь пройдёт сегодня в большинстве районов ПоморьяСиноптики обещают ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, в северных районах местами порывы 15-17 метров в секунду.