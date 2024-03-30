Иван Коновалов: «На фронте постоянный проигрыш, а что еще остается? Теракты и операции спецназа!»

Сегодня 427 прочитали Военный эксперт о том, почему Запад не может остановить «русский паровой каток» «Только теперь поняли, что дрон должен быть во взводе, а лучше в отделении, и все должны быть обеспечены.
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