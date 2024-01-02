Политик Асселино: СМИ Германии скрывают бунты против импорта с Украины

скриншот из видео Забастовки против импорта с Украины все чаще проходят в Германии. Немецкие фермеры выходят на улицы и устраивают акции протеста, однако, как указал глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, местные СМИ пытаются скрыть данный факт.
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