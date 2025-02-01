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В Сочи усилили наблюдение за побережьем, на пляжах Анапы соорудили защитный вал длиной 21 км

В Сочи усилили наблюдение за побережьем, на пляжах Анапы соорудили защитный вал длиной 21 км

В Сочи усилено наблюдение за экологической безопасностью побережья. Следов мазута на прибрежных пляжах на сегодняшний день не выявлено, в субботу, 1 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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