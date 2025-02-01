В Сочи усилили наблюдение за побережьем, на пляжах Анапы соорудили защитный вал длиной 21 км

В Сочи усилено наблюдение за экологической безопасностью побережья. Следов мазута на прибрежных пляжах на сегодняшний день не выявлено, в субботу, 1 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии