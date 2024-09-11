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Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского для решения конфликта

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского для решения конфликта

Экс-президент США и кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп на дебатах со своим оппонентом кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что организует переговоры России и Украины и "сведет" президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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