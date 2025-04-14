Европейские кредиты: одним – осваивать, другим – возвращать?

Почти 10 лет назад, метя во власть, Майя Санду обещала, что будет справедливым руководителем, а поступающая финансовая помощь от ЕС будет распределяться между всеми населёнными пунктами, независимо от политического окраса населённых пунктов и геополитических предпочтений их жителей.