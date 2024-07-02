04 июля истекает срок срочного трудового договора И.А. Быстрова, экстренно назначенного на пост главного врача Новоаннинской районной больницы.
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04 июля истекает срок срочного трудового договора И.А. Быстрова, экстренно назначенного на пост главного врача Новоаннинской районной больницы.