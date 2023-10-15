Губернатор Кузбасса: «Наша цель — быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока»

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.