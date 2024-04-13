ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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По Украине знатно прилетало

По Украине знатно прилетало

Прилетало по всей территории: от Харькова и до Львова никто не остался обижен вниманием от МО России.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Хватит уже либеральничать!!!Уничтожить всех укрофашистов,и всё их отродье!!!Жаль,что многие поразбежались из Укры,но и там Россия постепенно их найдёт!!! Все мрази получат по заслугам!!Молодцы наши ребята!!!Мы за вас молимся!Возвращайтесь живыми с Победой!!🇷🇺❤️‍🔥
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8 час.
ninikooo Митусова
Молодцы, ребята, бейте нациков, чтобы голову боялись поднять.
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8 час.
Н
Ната
Только вот почему-то всегда тишина на Волыни (Луцк) и Виннице?! А ведь там самые упоротые бандерюги!
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4 час.

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