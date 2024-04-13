По Украине знатно прилетало

Светлана Позднякова

Хватит уже либеральничать!!!Уничтожить всех укрофашистов,и всё их отродье!!!Жаль,что многие поразбежались из Укры,но и там Россия постепенно их найдёт!!! Все мрази получат по заслугам!!Молодцы наши ребята!!!Мы за вас молимся!Возвращайтесь живыми с Победой!!🇷🇺❤️‍🔥