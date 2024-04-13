Прилетало по всей территории: от Харькова и до Львова никто не остался обижен вниманием от МО России.
По Украине знатно прилетало
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Позднякова
Хватит уже либеральничать!!!Уничтожить всех укрофашистов,и всё их отродье!!!Жаль,что многие поразбежались из Укры,но и там Россия постепенно их найдёт!!! Все мрази получат по заслугам!!Молодцы наши ребята!!!Мы за вас молимся!Возвращайтесь живыми с Победой!!🇷🇺❤️🔥
Ответить
8 час.
ninikooo Митусова
Молодцы, ребята, бейте нациков, чтобы голову боялись поднять.
Ответить
8 час.
Н
Ната
Только вот почему-то всегда тишина на Волыни (Луцк) и Виннице?! А ведь там самые упоротые бандерюги!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии