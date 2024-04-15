Кинолог Уражевский рассказ об опасности аденовируса для собак

С наступлением весны сезонные заболевания обостряются не только у людей, но и у животных. Одна из опасностей, которая подстерегает четвероногих - аденовирус собак или так называемый кашель питомника, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
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