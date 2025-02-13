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Заяц тушёный с грибами, луком и солёными огурцами

Заяц тушёный с грибами, луком и солёными огурцами

Для приготовления тушки одного зайца (крупного беляка или русака) потребуется – 40–50 г сушёных грибов (желательно белых), 300–400 г солёных бочковых огурцов, по возможности 200 мл рассола от них, две средние луковицы, соль и чёрный свежемолотый перец по вкусу, растительное масло.

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