Заяц тушёный с грибами, луком и солёными огурцами

Для приготовления тушки одного зайца (крупного беляка или русака) потребуется – 40–50 г сушёных грибов (желательно белых), 300–400 г солёных бочковых огурцов, по возможности 200 мл рассола от них, две средние луковицы, соль и чёрный свежемолотый перец по вкусу, растительное масло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии