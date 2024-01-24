«Вечеринка — это лишь повод»: Соседов раскрыл настоящую причину бойкота Киркорова

Думаю, что музыкальный критик Сергей Соседов в особом представлении не нуждается, поэтому я и не буду долго рассказывать вам, кто он такой, и почему он высказывает свою личную точку зрения на "отмену" ранее непотопляемого Киркорова.
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