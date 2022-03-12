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Мошенник из Мангистау сдавал несуществующие квартиры в столице

Мошенник из Мангистау сдавал несуществующие квартиры в столице

Жителю региона удалось «заработать» свыше миллиона тенге, сдавая квартиры, которых не было. Оперативники изъяли у 27-летнего подозреваемого смартфон, с помощью которого он выкладывал объявления и управлял мобильным банкингом, передает Polisia.

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