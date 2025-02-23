Александр Дрозденко поздравил с праздником один из дежурных расчетов 6 армии ПВО

Губернатор Ленобласти лично вручил памятные подарки и выразил благодарность военнослужащим Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил один из дежурных расчетов 6 армии ПВО и поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.
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