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«Реал» против «Челси» в Лиге чемпионов, «Барса» – «Айнтрахт» в Лиге Европы, бан сборной России не заморозят, фиаско СКА и «Металлурга», митинг-концерт в «Лужниках» и другие новости

«Реал» против «Челси» в Лиге чемпионов, «Барса» – «Айнтрахт» в Лиге Европы, бан сборной России не заморозят, фиаско СКА и «Металлурга», митинг-концерт в «Лужниках» и другие новости

Привет, друзья! Начинайте выходные с порцией главных новостей прошедшего дня 💫 1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов свела «Реал» и «Челси», которые встречались в прошлом сезоне, – Тухель уже предвкушает тяжелейший выезд на «Бернабеу».

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