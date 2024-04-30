Суд арестовал подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых подозреваемых в поджоге вертолета Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал пятерых подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии