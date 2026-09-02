Генпрокурор России Гуцан подписал антикоррупционные соглашения

На XI Восточном экономическом форуме Генпрокурор России Александр Гуцан провёл встречи с представителями Мьянмы, Камбоджи и Таиланда, подписав программы антикоррупционного сотрудничества на 2027–2028 годы и пригласив Мьянму к участию в конкурсе.