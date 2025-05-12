В Якутии заменили испорченный подарок 96-летней вдове ветерана ВОВ

Женщине вручили просроченный продуктовый набор.Якутские власти принесли извинения 96-летней Таисии Хромовой, вдове ветерана Великой Отечественной войны, которой в качестве подарка к юбилею Победы вручили просроченный продуктовый набор.
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