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Царьград

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В Якутии заменили испорченный подарок 96-летней вдове ветерана ВОВ

В Якутии заменили испорченный подарок 96-летней вдове ветерана ВОВ

Женщине вручили просроченный продуктовый набор.Якутские власти принесли извинения 96-летней Таисии Хромовой, вдове ветерана Великой Отечественной войны, которой в качестве подарка к юбилею Победы вручили просроченный продуктовый набор.

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