Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе СШАСи Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images) Поддержка России со стороны Китая привела к «дипломатическим издержкам», прежде всего в Европе, но Пекин учел это и решил все равно помогать Москве.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Вы о чём вообще, вам про Ерёму, а вы про своего Фому. 😅🤣😂
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9 час.
Александр Терехов
Эту сказочку про фому и ерему вспоминают тогда когда по существу сказать нечего!
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9 час.
ч
чвсатпкьл
Что тебе ещё сказать неуч который даже не только вопрос, но и ответ сформулировать неспособен. (Получается что &quot;все эти статьи&quot; (Косвенная речь в кавычки не берётся.) вы не читаете, ибо это заказ. А ничего другого не предлагаете.) кому я должен предлагать тебе что  ли? Это братец не для идиотов и даже не для 😅🤣😂 средних умов.
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9 час.

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