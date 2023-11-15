Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе СШАСи Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images) Поддержка России со стороны Китая привела к «дипломатическим издержкам», прежде всего в Европе, но Пекин учел это и решил все равно помогать Москве.
Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Вы о чём вообще, вам про Ерёму, а вы про своего Фому. 😅🤣😂
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9 час.
Александр Терехов
Эту сказочку про фому и ерему вспоминают тогда когда по существу сказать нечего!
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9 час.
ч
чвсатпкьл
Что тебе ещё сказать неуч который даже не только вопрос, но и ответ сформулировать неспособен. (Получается что "все эти статьи" (Косвенная речь в кавычки не берётся.) вы не читаете, ибо это заказ. А ничего другого не предлагаете.) кому я должен предлагать тебе что ли? Это братец не для идиотов и даже не для 😅🤣😂 средних умов.
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9 час.
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