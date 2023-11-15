Конгресс США не увидела отказа Китая от поддержки России

ч

чвсатпкьл

Что тебе ещё сказать неуч который даже не только вопрос, но и ответ сформулировать неспособен. (Получается что "все эти статьи" (Косвенная речь в кавычки не берётся.) вы не читаете, ибо это заказ. А ничего другого не предлагаете.) кому я должен предлагать тебе что ли? Это братец не для идиотов и даже не для 😅🤣😂 средних умов.