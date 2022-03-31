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Депутат Госдумы Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации апартаментов Зеленского в Крыму

Депутат Госдумы Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации апартаментов Зеленского в Крыму

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.

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