В сентябре состоится кинофестиваль «Золотой Феникс» в Смоленске

В этом году культурное мероприятие пройдет уже в 17 раз Тему проведения кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске обсудили в ходе прямой линии с главой города Александром Новиковым, который отметил, что мероприятию быть.
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