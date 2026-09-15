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Новости Липецка

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Клещи продолжают атаковать липчан даже после похолодания

С начала сезона в медицинские организации Липецкой области из-за присасывания клещей обратились 5077 человек.

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