Студентка астраханского вуза стала финалисткой всероссийского конкурса

Студентка факультета физики, математики и инженерных технологий АГУ им. В. Н. Татищева Анастасия Богатова приняла участие в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Екатеринбурге.
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