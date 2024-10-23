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Прогноз погоды в Крыму на 23 октября

Прогноз погоды в Крыму на 23 октября

Прогноз погоды в Крыму на 23 октябряВ Симферополе +18 и ясноВ Севастополе +18 и ясноВ Евпатории +18 и малооблачноВ Черноморском +18 и малооблачноВ Джанкое +19 и ясноВ Ялте +18 и ясноВ Алуште +17 и ясноВ Керчи +16 и малооблачноВ Армянске +17 и малооблачноВ Красноперекопске +18.

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