Прогноз погоды в Крыму на 23 октября

Прогноз погоды в Крыму на 23 октябряВ Симферополе +18 и ясноВ Севастополе +18 и ясноВ Евпатории +18 и малооблачноВ Черноморском +18 и малооблачноВ Джанкое +19 и ясноВ Ялте +18 и ясноВ Алуште +17 и ясноВ Керчи +16 и малооблачноВ Армянске +17 и малооблачноВ Красноперекопске +18.