Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июня 2025 года: ожидания, тенденции и ключевые факторы рынка Ирина ВальковаРынок вторичной недвижимости в России в последние месяцы демонстрирует сложную и противоречивую динамику.
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