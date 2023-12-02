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Россияне чаще всего зимуют в Таиланде

Россияне чаще всего зимуют в Таиланде

По данным OneTwoTrip, россияне чаще всего отправляются зимовать в Бангкок, Пхукет и Денпасар. Анализ бронирования авиабилетов за период с ноября 2023 по март 2024 показал, что 17% заказов приходится на период более трех недель.

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