Россияне чаще всего зимуют в Таиланде

По данным OneTwoTrip, россияне чаще всего отправляются зимовать в Бангкок, Пхукет и Денпасар. Анализ бронирования авиабилетов за период с ноября 2023 по март 2024 показал, что 17% заказов приходится на период более трех недель.
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