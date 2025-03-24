www.globallookpress.com/REUTERS/Brian Snyder События в Курской области и нежелание Зеленского отдавать приказ и спасать своих людей, безусловно, для того же Трампа становятся еще одним сигналом о недоговороспособности нынешнего режима в Киеве.
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