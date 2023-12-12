Давно хотела это сделать: Распутина решила официально сменить имя и фамилию

Из-за чего певица приняла такое решение? Маша Распутина Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressМаша Распутина объявила о том, что собирается поменять паспорт и другие документы в связи со сменой фамилии.
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