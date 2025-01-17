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Царьград

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"Третьего раза уже не будет": жена участника СВО рассказала об угрозах мужу

"Третьего раза уже не будет": жена участника СВО рассказала об угрозах мужу

У раненого многодетного отца вымогают деньги в обмен на возможность лечиться в госпиталеСупруга бойца спецоперации и мать его четверых детей рассказала журналистам о том, как её раненому мужу угрожали в командовании части.

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